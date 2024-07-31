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Сегодня, 09:55

Физрук, забивший первый гол новом розыгрыше Кубка России, рассказал о совмещении работы с футболом

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий любительской команды «Оргэнергострой» Руслан Шагеев ответил на вопрос «СЭ» о своей внефутбольной деятельности.

В матче 1/256 финала пути регионов FONBET Кубка России с «Лада-Тольятти» (3:3, пенальти — 3:4) Шагеев стал автором первого гола в новом розыгрыше турнира.

«Мой график работы позволяет мне совмещать работу с футболом. Тренировки и игры обычно проходят в вечернее время. Если игра выездная, то администрация школы относится с пониманием», — сказал Шагеев «СЭ».

Примечательно, что футболист по основной специальности является учителем физкультуры лицея ядерных технологий.

Футбол
Кубок России
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