Уилкшир назвал заслуженной победу «Динамо» над «Аланией» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир оценил победу команды в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России с «Аланией» (3:0).

«Фантастический результат для «Динамо», комфортная и заслуженная победа, — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт». — Попасть в финал, конечно, важно, но теперь главная цель — поднять трофей над головой. Последние результаты в премьер-лиге разочаровали болельщиков, но, если «Динамо» сможет занять второе место в чемпионате и забрать кубок, то этот сезон можно будет считать успешным. А если в финал выйдет «Спартак», эта игра станет украшением сезона. Ради таких матчей ты живешь и играешь в футбол.

Кто мог бы стать главным тренером в следующем сезона, если Шварц не останется? Это вопрос на миллион долларов. Все зависит от того, какое видение будущего у людей, принимающих решение. Нужен кто-то, кто будет соответствовать философии, пытаться ставить команде яркий футбол. Я не могу так сходу дать ответ».

Во втором полуфинале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет с «Енисеем». Матч пройдет 11 мая в 19.30 мск на «Открытие Арене».

Финал состоится 29 мая на стадионе «Лужники».