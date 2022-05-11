Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 14:32

Уилкшир назвал заслуженной победу «Динамо» над «Аланией» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир оценил победу команды в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России с «Аланией» (3:0).

«Фантастический результат для «Динамо», комфортная и заслуженная победа, — приводит слова Уилкшира «РБ Спорт». — Попасть в финал, конечно, важно, но теперь главная цель — поднять трофей над головой. Последние результаты в премьер-лиге разочаровали болельщиков, но, если «Динамо» сможет занять второе место в чемпионате и забрать кубок, то этот сезон можно будет считать успешным. А если в финал выйдет «Спартак», эта игра станет украшением сезона. Ради таких матчей ты живешь и играешь в футбол.

Кто мог бы стать главным тренером в следующем сезона, если Шварц не останется? Это вопрос на миллион долларов. Все зависит от того, какое видение будущего у людей, принимающих решение. Нужен кто-то, кто будет соответствовать философии, пытаться ставить команде яркий футбол. Я не могу так сходу дать ответ».

Во втором полуфинале БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» сыграет с «Енисеем». Матч пройдет 11 мая в 19.30 мск на «Открытие Арене».

Финал состоится 29 мая на стадионе «Лужники».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/lyuk-uilkshir-cherchesov-vmesto-shvartsa-dinamo-nuzhen-kto-to-bolee-molodoj-i-perspektivny-j/
Люк Уилкшир
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Что будет с организмом, если пить крафтовое пиво каждый день. Мнение эксперта
Клаудиньо, Агаларов и «никто». Эксперты выбрали лучшего футболиста уходящего сезона в РПЛ
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России: 1/2 финала
«Спартак» — «Енисей»: кто выйдет в финал Кубка? Онлайн-трансляция матча
Форвард «Енисея» Окладников ответил на вопрос, готов ли клуб к РПЛ
Нападающий «Енисея» Окладников: «А чего нам бояться «Спартака»? Хотим сыграть в свой футбол»
«Мечтаю забить «Спартаку» в полуфинале и заиграть в «Барселоне»
«Спартак» — «Енисей»: прогноз Аленичева на матч БЕТСИТИ Кубка России
Губерниев о матче БЕТСИТИ Кубка России: «Если «Спартак» проиграет, то это будет позорище лютое»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Енисея» Окладников: «А чего нам бояться «Спартака»? Хотим сыграть в свой футбол»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости