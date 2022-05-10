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Губернатор Северной Осетии считает, что крымские футбольные клубы должны выступать под эгидой РФС

Владимир Пушкарев
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Губернатор Северной Осетии Сергей Меняйло считает, что футбольные организации Крыма должны войти в состав РФС.

«Когда Севастополь вернулся в состав России, РФС боялся санкций. Мы учредили Крымский футбольный союз. УЕФА нас в целом одобрил. Надо понимать, что сейчас весь международный спорт становится инструментом политики наших недружественных государств. Конечно, надо принимать Крым в РФС и нормально идти по пути, по которому мы сегодня идем. В любом случае нас пытаются оградить от всего, отовсюду исключить. Сколько уже можно? Давайте будем идти прямо, правда за нами», — рассказал Меняйло корреспонденту «СЭ».

Меняйло занимал должность губернатора Севастополя с октября 2014 по июль 2016 года.

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