«Надо Кубок постараться выиграть». Дзюба рассказал о ближайших задачах «Зенита»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что после победы в чемпионате перед командой стоит новая цель — победа в Кубке России. В полуфинале команда из Санкт-Петербурга сыграет со «Спартаком».

— Надо Кубок постараться выиграть, — сказал Дзюба в интервью клубному YouTube-каналу. — Все в наших руках и ногах. Мы — большой раздражитель для всех, но все выполнимо. Это цель номер один сейчас.

А потом нужно достойно выступить в Лиге чемпионов. Выйти из группы и пройти как можно дальше.