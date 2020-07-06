Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

«Надо Кубок постараться выиграть». Дзюба рассказал о ближайших задачах «Зенита»

6 июля 2020, 17:00
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Теги:

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что после победы в чемпионате перед командой стоит новая цель — победа в Кубке России. В полуфинале команда из Санкт-Петербурга сыграет со «Спартаком».

— Надо Кубок постараться выиграть, — сказал Дзюба в интервью клубному YouTube-каналу. — Все в наших руках и ногах. Мы — большой раздражитель для всех, но все выполнимо. Это цель номер один сейчас.

А потом нужно достойно выступить в Лиге чемпионов. Выйти из группы и пройти как можно дальше.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=rgd1CMrgTSQ&feature=emb_title

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир