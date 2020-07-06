«Надо Кубок постараться выиграть». Дзюба рассказал о ближайших задачах «Зенита»
6 июля 2020, 17:00
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба заявил, что после победы в чемпионате перед командой стоит новая цель — победа в Кубке России. В полуфинале команда из Санкт-Петербурга сыграет со «Спартаком».
— Надо Кубок постараться выиграть, — сказал Дзюба в интервью клубному YouTube-каналу. — Все в наших руках и ногах. Мы — большой раздражитель для всех, но все выполнимо. Это цель номер один сейчас.
А потом нужно достойно выступить в Лиге чемпионов. Выйти из группы и пройти как можно дальше.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=rgd1CMrgTSQ&feature=emb_title
Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»
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