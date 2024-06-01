На суперфинал Кубка «Балтика» — «Зенит» продано более 40 тысяч билетов

Российский футбольный союз (РФС) ожидает на суперфинале FONBET Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом» в «Лужниках» около 45 тысяч болельщиков.

«В настоящий момент продано больше 40 тысяч билетов на суперфинал, — цитирует ТАСС генерального секретаря РФС Максима Митрофанова. — Напоминаю, что коммерческая вместимость чуть меньше, чем полная вместимость всех «Лужников». Мы рассчитываем, что порядка 45 тысяч болельщиков или больше будет завтра на трибунах».

Матч «Балтика» — «Зенит» пройдет в воскресенье, 2 июня, и начнется в 18:00 мск.