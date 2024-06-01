Митрофанов — о cуперфинале Кубка России: «Ждем интересную игру, главное — без травм»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от cуперфинала FONBET Кубка России.

«Это одно из главных событий футбольного сезона. Мне очень обидно за «Балтику», которая весной показывала очень приличную игру и выглядела хорошо. К сожалению, в следующем сезоне [клуб] не примет участия. Но тем интереснее и важнее будет завтрашний матч. «Зенит» много раз подтверждал, что они амбизиозная команда — в любом соревновании ставят зачаду выигрывать. Мы ждем интересную игру. Главное — без травм!», — сказал Митрофанов «СЭ».

Встреча между «Зенитом» и «Балтикой» состоится в «Лужниках» в воскресенье, 2 июня. Начало матча в 18.00 мск.