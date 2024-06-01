Борис Рапопорт: «Результат суперфинала Кубка зависит от «Зенита»

Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт поделился ожиданиями от предстоящего суперфинала Кубка России против «Балтики».

«Не думаю, что «Балтика» может что-то противопоставить «Зениту» в этом матче, — приводит «РБ Спорт» слова Рапопорт. — Результат игры зависит от петербургской команды. Тем не менее, «Балтика» — опасный противник. «Зениту» нужно быть осторожным и внимательном в этой игре. Так что матч для «Зенита» легким не будет, игроки «Балтики» будут из кожи вон лезть, чтобы выиграть трофей».

Игра «Балтика» — «Зенит» пройдет в воскресенье, 2 июня, в «Лужниках».