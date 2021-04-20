Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

На матче Кубка России «Локомотив» — ЦСКА произошла замена арбитра

11:16
Теги:

На матче 1/2 финала Бетсити Кубка России между «Локомотивом» и ЦСКА состоялась замена ассистента ВАР, сообщает Twitter РФС 20 апреля.

Вместо Тихона Калугина на матче будет работать Дмитрий Сафьян, главным арбитром по-прежнему будет работать Сергей Карасев.

Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится в среду, 21 апреля. Начало — в 19.00 (мск).

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры