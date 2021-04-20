На матче Кубка России «Локомотив» — ЦСКА произошла замена арбитра
11:16
На матче 1/2 финала Бетсити Кубка России между «Локомотивом» и ЦСКА состоялась замена ассистента ВАР, сообщает Twitter РФС 20 апреля.
Вместо Тихона Калугина на матче будет работать Дмитрий Сафьян, главным арбитром по-прежнему будет работать Сергей Карасев.
Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится в среду, 21 апреля. Начало — в 19.00 (мск).
?? Замена AVAR в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России «Локомотив» — ЦСКА. Вместо Тихона Калугина на матче будет работать Дмитрий Сафьян.— РФС (@rfsruofficial) April 20, 2021
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