На матче 1/2 финала Бетсити Кубка России между «Локомотивом» и ЦСКА состоялась замена ассистента ВАР, сообщает Twitter РФС 20 апреля.

Вместо Тихона Калугина на матче будет работать Дмитрий Сафьян, главным арбитром по-прежнему будет работать Сергей Карасев.

Матч «Локомотив» — ЦСКА состоится в среду, 21 апреля. Начало — в 19.00 (мск).