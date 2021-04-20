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Смородская считает «Локомотив» фаворитом в кубковом дерби с ЦСКА

12:30

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от предстоящего матча против ЦСКА в рамках полуфинала БЕТСИТИ Кубка России.

«Конечно, «Локомотив» в этой встрече является фаворитом. Это кубковая команда, она больше всех побеждала именно в Кубке России. Сейчас «Локомотив» на очень хорошем ходу, должны побеждать. ЦСКА сделает выводы после поражение от «Локо» в чемпионате. Без сомнений, нас ждет интересное дерби. Но, думаю, «Локомотив» победит. Победная серия вдохновляет их», — сказала Смородская «СЭ».

Встреча «Локомотив» — ЦСКА пройдет в среду, 21 апреля. Начало матча в 19:00 по московскому времени. В другом полуфинале БЕТСИТИ Кубка России «Ахмат» примет «Крылья Советов».

(Владимир Пушкарев)

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