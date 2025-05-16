Мостовой: «До Нового года «Спартак» и Станковича носили на руках. Говорили, что дадут фору «Зениту» и «Краснодару»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу «Ростова» в финале пути регионов FONBET Кубка России против «Спартака» (2:1).

«Как тут комментировать. Всегда хорошо комментировать после результата. До игры был не то что уверен, но надеялся, что «Спартак» обыграет «Ростов» 2:1 и выйдет в Суперфинал, чтобы сгладить вторую часть этого чемпионата. До Нового года «Спартак» и Станковича носили на руках. Говорили, что дадут фору, жару «Зениту» и «Краснодару». А видите, как получилось! Трудно сказать со стороны, что произошло. Проиграли тем, отпустили там. Вроде было все здорово, все те же самые футболисты. Необъяснимо. Говорил перед матчем Кубка, что если «Спартак» пройдет дальше, то можно еще сказать, что вроде нормально. А теперь с уверенностью можно сказать — провал», — сказал Мостовой «СЭ».

«Ростов» вышел в суперфинал Кубка России и за титул сыграет с ЦСКА. Суперфинал пройдет 1 июня на стадионе «Лужники».