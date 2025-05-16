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16 мая 2025, 14:29

Мостовой: «Сейчас Николич может заехать в Лужники на белом коне»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» высказался о работе главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Самое удивительное — все последнее время почему-то только и говорят про Станковича, не говорят про команду, что там. Сегодня ты выигрываешь, тебя на руках носят. Два-три матча проиграл — тебя с этих рук бросают вниз. Та же история. До зимней паузы все клевали Николича, кричали, что ЦСКА ни о чем. Сейчас Николич может заехать в Лужники на белом коне. А если еще и выиграют...» — сказал Мостовой «СЭ».

«Ростов» вышел в суперфинал Кубка России и за титул сыграет с ЦСКА. Суперфинал пройдет 1 июня на стадионе «Лужники».

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Александр Мостовой
Деян Станкович
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
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