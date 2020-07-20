Мостовой оценил выступление «Спартака» в нынешнем сезоне

Бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой подвел итоги выступлений красно-белых в текущем сезоне.

19 июля «Спартак» проиграл «Зениту» (1:2) в матче полуфинала Кубка России.

«Спартак» окончательно провалил сезон. 9-е место в чемпионате, а вылета из Кубка можно было избежать, даже несмотря на странное судейство. Тедеско в очередной раз ошибся с составом в обороне, а перестроил игру только, когда уже было поздно. Обсудим полуфиналы Кубка сегодня вечером на «Матч ТВ», — написал в Instagram Мостовой.

«Спартак» занимает 9-е место с 36 очками в турнирной таблице РПЛ после 29 туров.