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Мостовой оценил выступление «Спартака» в нынешнем сезоне

17:07
Александр Мостовой. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Мостовой. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой подвел итоги выступлений красно-белых в текущем сезоне.

19 июля «Спартак» проиграл «Зениту» (1:2) в матче полуфинала Кубка России.

«Спартак» окончательно провалил сезон. 9-е место в чемпионате, а вылета из Кубка можно было избежать, даже несмотря на странное судейство. Тедеско в очередной раз ошибся с составом в обороне, а перестроил игру только, когда уже было поздно. Обсудим полуфиналы Кубка сегодня вечером на «Матч ТВ», — написал в Instagram Мостовой.

«Спартак» занимает 9-е место с 36 очками в турнирной таблице РПЛ после 29 туров.

Зенит — Спартак

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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