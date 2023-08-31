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Сегодня, 16:13

Мешков рассудит кировское «Динамо» и 2Drots, которые сыграют на берегу Баренцева моря

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Арбитр Виталий Мешков будет работать на матче между кировским «Динамо» и 2Drots в 3-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России, сообщается на официальном сайте РФС.

Игра пройдет в понедельник, 4 сентября. Команды сыграют на поле, которые было специально уложено в поселке Белокаменка Мурманской области, находящемся на берегу Баренцева моря.

В предыдущем раунде FONBET Кубка России 2Drots обыграли «Муром» (3:1), а кировское «Динамо» обыграло «Чертаново» (1:0).

Источник: Официальный сайт РФС
Кубок России
ФК 2Drots
ФК Динамо (Киров)
Виталий Мешков
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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