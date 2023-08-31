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Сегодня, 16:44

Сутормин объяснил, за что получил желтую карточку после окончания матча с «Балтикой» в FONBET Кубке России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Алексей Сутормин объяснил, за что получил желтую карточку в матче FONBET Кубка России с «Балтикой» (0:1).

«Просто спросил у судьи, почему добавили четыре минуты, когда было столько замен? Раньше считали — на замену 30 секунд. И помимо этого были паузы. Можно было побольше добавить. Все было культурно. Видимо, вообще не хотел со мной разговаривать. Сразу желтую показал», — приводит слова Сутормина Sport24.

30 августа «Балтика» обыграла «Зенит» в матче 3-го тура FONBET Кубка России (1:0). Команда занимает первое место в турнирной таблице группы С, набрав 9 очков.

В РПЛ калининградский клуб расположился на 15-й строчке, имея в активе 3 очка.

Источник: https://sport24.ru/football/news-573609-sutormin-obyasnil-za-chto-poluchil-zheltuyu-kartochku-posle-okonchaniya-matcha-s-baltikoy-v-kubke-rossii
Алексей Сутормин
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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