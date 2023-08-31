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Сегодня, 10:41

Вахания — о дебютном голе за «Ростов» и вызове в сборную: «Не думал, что такое возможно. Может, позже меня накроет»

Алина Савинова
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Защитник «Ростова» Илья Вахания прокомментировал дебютный гол за желто-синих в матче 3-го тура группового турнира FONBET Кубка России с «Локомотивом» (2:1).

Игрок перешел в «Ростов» этим летом из «Зенита-2».

— Кому посвятили первый гол?

— Своей любимой девушке, ее зовут Татьяна. Она верила в меня и желала удачи перед каждой игрой, — приводит «РБ Спорт» слова футболиста.

— Вы сами что чувствуете? В этом матче вы забили свой дебютный гол и получили вызов в сборную.

— Я счастлив. Не думал об этом и не верил. Может быть, потом накроет.

— У кого-то из тренеров было предчувствие, что забьете?

— Нет. Просто дали установку — и все.

На данный момент «Ростов» занимает 1-е место в группе В FONBET Кубка России, набрав 6 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-ya-vahaniya-ne-dumal-i-ne-veril-chto-takoe-vozmozhno-mozhet-pozzhe-menya-nakroet/
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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