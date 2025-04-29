Футбол
FONBET Кубок России
29 апреля, 18:00

«Локомотив» — «Ростов»: время начала матча Кубка России, во сколько и где смотреть трансляцию

«Локомотив» и «Ростов» сыграют в Кубке России 30 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив» и «Ростов» сыграют во втором этапе полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 30 апреля. Начало игры на «РЖД Арене» в Москве — в 18.00 по московскому времени.

Трансляцию игры Кубка России в прямом эфире покажут на «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также встречи из прямого эфира федерального канала доступны в онлайн-сервисах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (по подписке).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Черкизово. Следить за ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Ростов» также можно в матч-центре нашего сайта.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
30 апреля, 18:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:2
Ростов

В первом этапе полуфинала Пути регионов «Локомотив» обыграл «Ахмат» (2:1), а «Ростов» уступил «Зениту» в полуфинале Пути РПЛ (0:3 по сумме двух встреч). Победитель этой пары в финале Пути регионов сыграет за путевку в суперфинал турнира с победителем пары «Спартак» — «Динамо» (этот матч пройдет 29 апреля).

Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
