Агент Тюкавина — о главных проблемах «Динамо»: «Защита и отсутствие лидера»

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы футболиста Константина Тюкавина, в разговоре с «СЭ» назвал главные проблемы «Динамо».

«У «Динамо» главная проблема — это защита. Мне нравится, что Личка играет в бесшабашный футбол, но команда слишком много пропускает. «Динамо» всегда отличалось тем, что почти никогда не пропускало. Сейчас совсем не так. Но и нападения такого нет у «Динамо», чтобы футболисты могли играть по бразильской системе: вы нам забьете сколько сможете, а мы — сколько захотим.

Еще одна проблема — это отсутствие лидера. Костя (Тюкавин. — Прим. «СЭ») хоть и не был капитаном, но он по натуре лидер. Сейчас кто мешает Карраскалю, Чавесу, Бителло показать, что они лучшие? Поведите за собой молодежь. Лунев тоже время от времени ляпы какие-то допускает. Нет харизматичного лидера. У того же «Краснодар» есть Кордоба. Он хоть и легионер, но вы посмотрите, как он бьется, заводит команду», — сказал Сафонов «СЭ».

29 апреля «Динамо» на выезде сыграет со «Спартаком» в полуфинале Пути регионов FONBET Кубка России. Начало — в 20.30 по московскому времени.