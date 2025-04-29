Матч «Спартак» — «Динамо» во втором этапе полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России пройдет во вторник, 29 апреля. Игра на «Лукойл Арене» в Москве начинается в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Кубка России. За ключевыми событиями игры «Спартак» — «Динамо» можно также следить в матч-центре нашего сайта.

Игру Кубка России показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Кроме того, встречи из прямого эфира федерального телеканала можно смотреть в онлайн-сервисах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (по подписке).

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.

29 апреля, 20:30. Лукойл Арена (Москва)

Победитель этого матча сыграет в финале Пути регионов с победителем пары «Локомотив» — «Ростов» (30 апреля). В финале Пути РПЛ первого суперфиналиста определят «Зенит» и ЦСКА (по сумме двух игр).

«Спартак» и «Динамо» были соперниками по финалу Кубка России в сезоне-2021/22 до введения в турнире схемы с двойным вылетом для клубов РПЛ. Красно-белые победили бело-голубых в решающем матче в «Лужниках» (2:1). После этого трофей выиграли ЦСКА и «Зенит».