Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Судейство

Сегодня, 16:20

«Локомотив» отправил обращение в ЭСК РФС после матча против «Спартака»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Квинси Промес забивает гол Илье Лантратову.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Глава пресс-службы «Локомотива» Артем Загуменнов сообщил, что клуб отправил обращение в ЭСК РФС с просьбой дать оценку нескольким эпизодам в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Спартака» (2:4, 2:5 – общий счет).

«Мы отправили обращение в ЭСК с просьбой дать оценку нескольким эпизодам в матче против «Спартака». В частности, на 42 минуте встречи с неназначением пенальти после единоборства Даниила Хлусевича и Антона Миранчука. В данном эпизоде игрок «Спартака» также должен был получить желтую карточку и удален с поля. Важно отметить, что аналогичное нарушение должно наказываться жёлтой карточкой и назначением пенальти в соответствии с учебными материалами судейского комитета и департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), которые были направлены в клубы в сентябре 2022 года.

На 56-й минуте матча эпизоду с голом в наши ворота предшествовали нарушения правил на Артеме Карпукасе и Наире Тикнизяне. Заключительный момент, который нам бы хотелось прояснить, касается назначенного пенальти за попадание мяча в штрафной площади в руку Херману Конти, которая находилась в «опоре» во время подката после передачи игрока «Спартака», что также не является игрой рукой в соответствии с разосланными учебными материалами РФС.

Соответствующее письмо с обращением в ЭСК РФС уже отправлено в РФС», – сообщили в пресс-службе «Локомотива».

Полуфиналы в Пути РПЛ пройдут 15 марта и 5 апреля. Жеребьевка FONBET Кубка России запланирована на 2 марта.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
27 февр, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
4:2
Локомотив

 

Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
10
4
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Легенда российского волейбола Кириллова играла за сборную Хорватии и трижды завершала карьеру
«Русские вратари — одни из лучших в НХЛ». Бобровский — о непростом сезоне и своем рекорде
Стало известно об иностранном происхождении упавшего в Подмосковье БПЛА
В Мурманской области разбился вертолет Ми-8 с людьми на борту
В ЛНР заявили о застревающей технике НАТО на фронте из-за оттепели
В Финляндии начали строить забор на границе с Россией
Популярное видео
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — ЦСКА: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Гладилин остался недоволен качеством футбола в матче «Спартак» — «Локомотив»
Тарханов: «По двум матчам со «Спартаком» видно, что «Локомотив» заряжен на игру»
Гладилин — о матче «Локомотива»: «Дзюба ничем не выделился. Ему обязательно нужен обслуживающий персонал»
Гладилин заявил, что у «Краснодара» есть шанс обыграть ЦСКА
Андрей Червиченко: «С таким судейством «Спартак» точно сможет выиграть Кубок России»
Карпукас назвал судейские решения ключевыми моментами матча «Спартак» — «Локомотив»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Андрей Червиченко: «С таким судейством «Спартак» точно сможет выиграть Кубок России»

Гладилин заявил, что у «Краснодара» есть шанс обыграть ЦСКА
Новости
RSS RSS
Все новости