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Сегодня, 16:22

Гладилин заявил, что у «Краснодара» есть шанс обыграть ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер сборной легенд российского футбола Валерий Гладилин поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром».

«Теоретические шансы всегда есть, если ЦСКА будет валять дурака или недооценит соперника. Но не думаю, что тренерский штаб это позволит. Идет подготовительный период, у них есть турнирные задачи в чемпионате. Думаю, что шансы у «Краснодара» только теоретические», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

Первая встреча между командами завершилась победой ЦСКА со счетом 3:0. Ответная игра пройдет сегодня, 28 февраля, и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/28/19851055.shtml
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  • Ikar88

    Шанс обыграть это про что? Если про победу в одном матче, то шансы есть. Если про победу в 4 мяча и выход в следующую стадию в пути РПЛ, то нет. А так то шансы есть всегда и у всех. У Динамо (Барнаул) тоже есть шансы обыграть Манчестер Сити, если Манчестер Сити "будет валять дурака или недооценит соперника".

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