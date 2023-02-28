Андрей Червиченко: «С таким судейством «Спартак» точно сможет выиграть Кубок России»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о судействе в ответном матче 1/4 финала FONBET Кубка России между красно-белыми и «Локомотивом» (4:2).

«По матчу «Спартак» — «Локомотив» могу сказать, что с таким судейством «Спартак» точно сможет выиграть Кубок России. Минимум три результативных решения было в пользу «Спартака», — приводит Sport24 слова Червиченко.

«Спартак» вышел в полуфинал Пути РПЛ, а «Локомотив» продолжит борьбу во втором этапе четвертьфинала Пути регионов.