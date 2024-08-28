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«Локомотив» — «Химки»: время начала трансляции и где смотреть матч Кубка России

Трансляция матча «Локомотив» — «Химки» начнется в 19:25 мск
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Футболисты &amp;quot;Локомотива&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив» сыграет с «Химками» в матче 3-го тура группового этапа FONBET Кубка России в среду, 28 августа. Игра пройдет на «РЖД Арене», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B
28 авг, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Химки

Встречу в прямом эфире будет по подписке показывать «Матч Премьер». Трансляция, которая начнется за пять минут до игры, будет также доступна на сайте телеканала на платной основе. Также игру из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

На групповом этапе Кубка России «Локомотив» победил «Ростов» (1:0) и «Оренбург» (3:2). «Химки» обыграли оренбуржцев (1:0) и уступили ростовчанам (1:3).

В сезоне-2022/23 команды также попали в одну группу. Железнодорожники выиграли оба матча (5:0 в гостях и 1:0 дома).

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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