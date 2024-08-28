У игрока махачкалинского «Динамо» Глушкова родилась двойня во время матча со «Спартаком»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков поделился мнением о победе над «Спартаком» (1:0) в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. Он рассказал, что у него родилось двое детей во время игры.

«Сегодня точно лучший день в моей жизни. Помимо победы над «Спартаком», у меня во время матча родилась двойня — мальчик и девочка», — сказал Глушков Legalbet.

Махачкалинцы набрали шесть очков и вышли на первое место в группе A, «Спартак» опустился на вторую строчку в квартете (6 баллов).