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«Динамо» — «Крылья Советов»: время начала трансляции и где смотреть матч Кубка России

Трансляция матча «Динамо» — «Крылья Советов» начнется в 19:15 мск
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Футболисты «Динамо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Московское «Динамо» встретится с «Крыльями Советов» в матче 3-го тура группового этапа FONBET Кубка России в среду, 28 августа. Игра пройдет на «ВТБ Арене», начало матча — в 19:30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
28 авг, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Крылья Советов

В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за 15 минут до игры, также будет доступна на сайте телеканала. Также игру из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

17 августа команды встречались в РПЛ. В том матче со счетом 1:0 выиграли динамовцы.

На групповом этапе Кубка России «Динамо» проиграло «Спартаку» (0:3) и победило махачкалинское «Динамо» (2:1). У «Крыльев Советов» два поражения: 0:1 в игре с махачкалинцами и 0:3 — со «Спартаком».

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Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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