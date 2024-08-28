Московское «Динамо» встретится с «Крыльями Советов» в матче 3-го тура группового этапа FONBET Кубка России в среду, 28 августа. Игра пройдет на «ВТБ Арене», начало матча — в 19:30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ». Трансляция, которая начнется за 15 минут до игры, также будет доступна на сайте телеканала. Также игру из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

17 августа команды встречались в РПЛ. В том матче со счетом 1:0 выиграли динамовцы.

На групповом этапе Кубка России «Динамо» проиграло «Спартаку» (0:3) и победило махачкалинское «Динамо» (2:1). У «Крыльев Советов» два поражения: 0:1 в игре с махачкалинцами и 0:3 — со «Спартаком».

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео