Лещенко верит, что «Динамо» обыграет «Спартак» в финале БЕТСИТИ Кубка России

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на результаты жеребьевки 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.

По ее итогам «Спартак» сыграет дома с «Енисеем», а «Динамо» примет «Аланию».

«Думаю, что «Алания» — серьезный соперник. Это играющий и техничный клуб. На юге всегда были техничные команды. Там хорошая школа, хорошая молодежь, поэтому от них можно ожидать чего-угодно. Но я думаю, что будет сумасшедший финал «Динамо» — «Спартак». Я думаю, что «Динамо» должны выигрывать, потому что они неплохо играют против техничных команд. Этого не получилось в игре с «Балтикой», так как там была физически крепкая команда. Я верю в победу «Динамо» и думаю, что Кубок России сейчас будет ярким событием в нашем футболе», — сказал Лещенко корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Встречи 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России пройдут 11 и 12 мая.

Финал намечен на 29 мая. Место проведения пока не названо.