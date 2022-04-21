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Тюкавин: «Хотелось бы, конечно же, пройти «Аланию» и встретиться в финале со «Спартаком»

Тюкавину хотелось бы встретиться в финале БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Интересный жребий. «Алания» ярко себя проявила в кубке. Хотелось бы, конечно же, пройти «Аланию» и встретиться в финале со «Спартаком». Но об этом говорить рано — нам предстоят важные матчи в чемпионате», — приводит слова Тюкавина пресс-служба московского клуба.

В матчах 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» примет «Аланию», а «Спартак» — «Енисей». Встречи состоятся 11 и 12 мая.

Финал назначен на 29 мая. Место проведения игры пока не названо.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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