Тюкавин: «Хотелось бы, конечно же, пройти «Аланию» и встретиться в финале со «Спартаком»

Тюкавину хотелось бы встретиться в финале БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Интересный жребий. «Алания» ярко себя проявила в кубке. Хотелось бы, конечно же, пройти «Аланию» и встретиться в финале со «Спартаком». Но об этом говорить рано — нам предстоят важные матчи в чемпионате», — приводит слова Тюкавина пресс-служба московского клуба.

В матчах 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России «Динамо» примет «Аланию», а «Спартак» — «Енисей». Встречи состоятся 11 и 12 мая.

Финал назначен на 29 мая. Место проведения игры пока не названо.