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Кубок России: время начала и трансляции жеребьевки 1/4 финала

Жеребьевка 1/4 финала Кубка России состоится 3 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

3 ноября, в пятницу состоится жеребьевка 1/4 финала FONBET Кубка России. По итогам будут определены пары плей-офф пути РПЛ и пути регионов. Начало трансляции — 12.00 по московскому времени. Жеребьевку в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ».

В пути РПЛ в первой корзине окажутся команды, которые заняли первые строчки в своих квартетах в групповом этапе пути РПЛ. Во второй — клубы, расположившиеся на вторых местах. Из этой же корзины выбирается по одному шару, данные команды занимают позицию принимающего клуба в парах. После чего из первой корзины также отбираются по одному шару — клубы поочередно узнают команду-соперницу. Исключение составляют клубы, которые играли между собой матчи в групповом раунде, они не смогут выйти друг против друга.

В пути регионов победители шестого раунда будут находиться в первой корзине. Во второй — клубы, занявшие третьи места по итогам группового этапа пути РПЛ. Пары будут формироваться за счет отбора из каждой корзины поочередно по одному шару.

Кубок России по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Кубок России
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