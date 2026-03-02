Абросимов рассудит «Динамо» — «Спартак» в Кубке России, Сухой — ЦСКА и «Краснодар»
Стали известны судьи первых матчей 1/2 финала Пути РПЛ и второго этапа 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
Иван Абросимов рассудит московское «Динамо» и «Спартак», Алексей Сухой будет главным арбитром матча ЦСКА — «Краснодар». Инал Танашев назначен главным арбитром встречи «Балтика» — «Зенит».
3 марта (вторник)
«Балтика» — «Зенит»: судья — Инал Танашев, помощники судьи — Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Александр Колобаев.
4 марта (среда)
«Крылья Советов» — «Оренбург»: судья — Сергей Чебан , помощники судьи — Михаил Иванов, Александр Туркин; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Николай Иванов.
«Ростов» — «Динамо» Махачкала: судья — Владимир Москалев. помощники судьи — Алексей Лунев, Дмитрий Маликов; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Вячеслав Харламов.
ЦСКА — «Краснодар»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья — Андрей Прокопов; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Олег Соколов.
5 марта (четверг)
«Арсенал» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Ефим Рубцов; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Сергей Французов.
«Динамо» Москва — «Спартак»: судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Максим Белокур; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Сергей Зуев.