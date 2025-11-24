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24 ноября 2025, 17:00

«Торпедо» — «Балтика»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Торпедо» и «Балтика» сыграют в 1/4 финала пути регионов Кубка России 25 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
«Торпедо» и «Балтика» сыграют в 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 25 ноября.
Фото ФК «Торпедо»

«Торпедо» и «Балтика» сыграют в 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 25 ноября. Матч пройдет на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
25 ноября 2025, 18:00. Арена Химки (Химки)
Торпедо
0:2
Балтика

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями матча «Торпедо» — «Балтика» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

Кубок России: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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