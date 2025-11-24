«Торпедо» и «Балтика» сыграют в 1/4 финала пути регионов FONBET Кубка России во вторник, 25 ноября. Матч пройдет на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.

25 ноября 2025, 18:00. Арена Химки (Химки)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Следить за ключевыми событиями матча «Торпедо» — «Балтика» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

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