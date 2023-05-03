FONBET Кубок России: «Урал» примет ЦСКА, «Краснодар» сыграет с «Акроном»

В среду, 3 мая, пройдут матчи финала Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России. «Урал» примет ЦСКА в ответной встрече, а «Краснодар» сыграет с «Акроном»

«СЭ» проведет онлайн-трансляции матчей «Урал» — ЦСКА, «Краснодар» — «Акрон». Видеотрансляции игр будут доступны в прямом эфире каналов matchtv.ru и «Матч Премьер».

FONBET Кубок России. Финал Пути РПЛ. Ответный матч

FONBET Кубок России. Финал Пути регионов

Суперфинал Кубка России-2022/2023 пройдет 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».