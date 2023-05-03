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Сегодня, 10:30

FONBET Кубок России: «Урал» примет ЦСКА, «Краснодар» сыграет с «Акроном»

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Игрок «Урала» Эрик Бмкфалви забивает гол, вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.
Эрик Бикфалви отправляет мяч в сетку ворот Игоря Акинфеева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В среду, 3 мая, пройдут матчи финала Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России. «Урал» примет ЦСКА в ответной встрече, а «Краснодар» сыграет с «Акроном»

«СЭ» проведет онлайн-трансляции матчей «Урал» — ЦСКА, «Краснодар» — «Акрон». Видеотрансляции игр будут доступны в прямом эфире каналов matchtv.ru и «Матч Премьер».

FONBET Кубок России. Финал Пути РПЛ. Ответный матч

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
03 мая, 17:00. Екатеринбург Арена (Екатеринбург)
Урал
ЦСКА

FONBET Кубок России. Финал Пути регионов

Кубок России. Финал Пути регионов. Этап 2
03 мая, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Акрон

Суперфинал Кубка России-2022/2023 пройдет 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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