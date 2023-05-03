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Сегодня, 21:54

Непомнящий оценил игру Медины в матче FONBET Кубка России с «Уралом»

Виктория Кравченко
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Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал игру полузащитника ЦСКА Хесуса Медины в финальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Уралом» (2:1). Хавбек отметился голом в этой встрече.

«Хорошо выглядел Хесус Медина. Когда он играет в первой линии атаки, он становится полезнее. Когда они играли с Хорхе Карраскалем, они индивидуально очень много работы брали на себя, из-за этого не хватало активности в атаке. Теперь же, когда Медина играет глубже и находится ближе к центральным защитникам, у него стало больше свободных зон. И он наконец понял, как нужно отрабатывать в обороне. Сейчас Медина играет на своем уровне и находится на своем месте. Это не может не радовать», — цитирует Непомнящего RT.

Армейцы вышли в финал Кубка России, обыграв «Урал» с общим счетом 3:2.

«Урал» сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Акрон» во второй стадии финала Пути регионов, где определится второй финалист Кубка.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1144146-nepomnyaschii-medina-cska-ural
Валерий Непомнящий
Кубок России
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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