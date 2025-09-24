«Кубань Холдинг» — «Волга» Ульяновск: трансляция матча Кубка России онлайн

«Кубань Холдинг» и «Волга» Ульяновск сыграют в Кубке России 24 сентября

«Кубань Холдинг» и «Волга» Ульяновск встретятся в рамках 4-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России сезона-2025/26 в среду, 24 сентября. Игра состоится на стадионе «Урожай» в станице Павловская и начнется в 15.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.

24 сентября 2025, 15:00. Урожай (Павловская)

Ключевые события и результат игры «Кубань Холдинг» — «Волга» Ульяновск можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Игру в прямом эфире показывают на сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 15.00 мск.

«Кубань Холдинг» на предыдущей стадии обыграла «Машук-КМВ» (3:0). «Волга» начинает свое участие в розыгрыше Кубка вместе с другими командами первой лиги.