«Астрахань» — «Черноморец»: трансляция матча Кубка России онлайн
«Астрахань» и «Черноморец» сыграют в Кубке России 24 сентября
«Астрахань» и «Черноморец» проведут матч в 4-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 24 сентября. Игра пройдет на стадионе имени Колосова в Астрахани и начнется в 15.00 по московскому времени.
Ключевые события и результат игры «Астрахань» — «Черноморец» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.
В прямом эфире трансляцию игры «Астрахань» — «Черноморец» эксклюзивно показывают на сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 15.00 мск.
«Астрахань» на предыдущей стадии обыграла «Легион» (5:2). «Черноморец» начинает свое участие в этом розыгрыше Кубка вместе с другими командами первой лиги.
Новости