«Астрахань» — «Черноморец»: трансляция матча Кубка России онлайн

«Астрахань» и «Черноморец» сыграют в Кубке России 24 сентября

«Астрахань» и «Черноморец» проведут матч в 4-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 24 сентября. Игра пройдет на стадионе имени Колосова в Астрахани и начнется в 15.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.

24 сентября 2025, 14:00. им. А.И. Колосова (Астрахань)

Ключевые события и результат игры «Астрахань» — «Черноморец» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию игры «Астрахань» — «Черноморец» эксклюзивно показывают на сайте matchtv.ru. Эфир начнется в 15.00 мск.

«Астрахань» на предыдущей стадии обыграла «Легион» (5:2). «Черноморец» начинает свое участие в этом розыгрыше Кубка вместе с другими командами первой лиги.