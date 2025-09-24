«Череповец» — «Шинник»: трансляция матча Кубка России онлайн

«Череповец» и «Шинник» встретятся в матче Кубка России

«Череповец» и «Шинник» встретятся в матче четвертого раунда Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 24 сентября. Игра будет проходить на стадионе «Металлург» в Череповце, стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Следить за основными событиями игры «Череповец» — «Шинник» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире матч покажет сайт matchtv.ru.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.

24 сентября 2025, 16:00. Металлург (Череповец)

В Пути регионов «Череповец» победил «Ленинградец» (3:0), «Звезду» Санкт-Петербург (2:1) и «Луки-Энергию» (4:2). «Шинник» с другими клубами первой лиги стартует с четвертого раунда.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, победивший «Ростов» в финале сезона-2024/25 (0:0 в основное время, 4:3 по пенальти).