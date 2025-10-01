Футбол
Сегодня, 19:56

«Спартак» обыграл «Пари НН» и вышел в плей-офф пути РПЛ Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Фото ФК «Пари НН»

«Спартак» в гостях одержал победу над «Пари НН» в матче 5-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1.

Счет на 17-й минуте открыл форвард красно-белых Ливай Гарсия, реализовавший пенальти. За несколько минут до этого отличился нападающий нижегородцев Хуан Боселли, но взятие ворот отменили и назначили одиннадцатиметровый за фол игрока» Пари НН» в предыдущем эпизоде.

На 28-й минуте хозяева отыгрались, Боселли забил ударом со штрафного. Победный гол «Спартака» в концовке забил Жедсон.

«Спартак» (10 очков) остается вторым в группе C и гарантировал себе выход в плей-офф пути РПЛ Кубка России. «Пари НН» (3) идет третьим в квартете.

В заключительном туре «Спартак» 21 октября на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо», а «Пари НН» 22 октября в гостях встретится с «Ростовом».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
01 октября, 18:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
1:2
Спартак
«Пари НН» — «Спартак»: Жедсон забил в концовке

Кубок России, расписание и результаты 5-го тура Пути РПЛ: ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» обыграл «Пари НН» и другие матчи

КХЛ на Кинопоиске

