«Спартак» обыграл «Пари НН» и вышел в плей-офф пути РПЛ Кубка России

«Спартак» в гостях одержал победу над «Пари НН» в матче 5-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1.

Счет на 17-й минуте открыл форвард красно-белых Ливай Гарсия, реализовавший пенальти. За несколько минут до этого отличился нападающий нижегородцев Хуан Боселли, но взятие ворот отменили и назначили одиннадцатиметровый за фол игрока» Пари НН» в предыдущем эпизоде.

На 28-й минуте хозяева отыгрались, Боселли забил ударом со штрафного. Победный гол «Спартака» в концовке забил Жедсон.

«Спартак» (10 очков) остается вторым в группе C и гарантировал себе выход в плей-офф пути РПЛ Кубка России. «Пари НН» (3) идет третьим в квартете.

В заключительном туре «Спартак» 21 октября на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо», а «Пари НН» 22 октября в гостях встретится с «Ростовом».