Сильянов о победе над «Ростовом»: «Подняли себе настроение перед матчем с «Зенитом»
Защитник «Локомотива» Александр Сильянов подвел итоги матча против «Ростова» (2:2, пенальти 8:7) в 6-м туре группового турнира FONBET Кубка России.
«Никто не подходил к игре с «Ростовом» как к тренировочному процессу. Мы настраивались побеждать. Главное, что мы выиграли и подняли себе настроение перед матчем с «Зенитом», — приводит слова Сильянова «РБ Спорт».
«Локомотив» с 17 очками занял первое место в группе B. В плей-офф пути РПЛ железнодорожники встретятся с московским «Динамо».
«Локомотив» на выезде сыграет с «Зенитом» в матче 13-го тура РПЛ. Матч пройдет в воскресенье, 27 октября.
Источник: «РБ Спорт»
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