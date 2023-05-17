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Сегодня, 18:00

«Краснодар» — «Урал»: видеотрансляция финала Пути регионов FONBET Кубка России

Иван Торопцев
Корреспондент
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Фото ФК «Краснодар»

17 мая «Краснодар» на своем поле примет «Урал» в матче второго раунда финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Игра пройдет на стадионе «Арена Краснодар», начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Урал». Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер».

Победитель матча «Краснодар» — «Урал» выйдет в суперфинал Кубка России, в котором встретится с ЦСКА. Суперфинал состоится 11 июня в Москве на стадионе «Лужники».

Кубок России. Финал Пути регионов. Этап 2
17 мая, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
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ФК Урал
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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