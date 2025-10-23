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23 октября 2025, 10:30

«Краснодар» — «Сочи»: трансляция матча Кубка России начнется в 18.30 мск

«Краснодар» и «Сочи» сыграют в Кубке России 23 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Эдуард Сперцян (ФК «Краснодар»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Краснодар» и «Сочи» сыграют в ответном матче группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 23 октября. Игра состоится на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
23 октября 2025, 18:30. Краснодар (Краснодар)
Краснодар
3:0
Сочи

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями игры «Краснодар» — «Сочи» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

В первом матче быки победили команду из Сочи со счетом 4:2.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;: онлайн трансляция матча пути РПЛ Кубка 23&nbsp;октября 2025 года.«Краснодар» — «Сочи». Онлайн-трансляция матча Кубка

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