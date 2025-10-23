«Балтика» — «Локомотив»: трансляция матча Кубка России начнется в 21.00 мск
«Балтика» и «Локомотив» сыграют в Кубке России 23 октября
«Балтика» и «Локомотив» сыграют в ответном матче группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 23 октября. Игра состоится на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало — в 21.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в матч-центре игры «Балтика» — «Локомотив» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).
В первом матче железнодорожники победили калининградцев со счетом 2:0.
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