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23 октября 2025, 11:00

«Балтика» — «Локомотив»: трансляция матча Кубка России начнется в 21.00 мск

«Балтика» и «Локомотив» сыграют в Кубке России 23 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Элдар Чивич, игрок «Балтики».
Фото ФК «Балтика»

«Балтика» и «Локомотив» сыграют в ответном матче группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 23 октября. Игра состоится на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Начало — в 21.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
23 октября 2025, 21:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
1:2
Локомотив

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в матч-центре игры «Балтика» — «Локомотив» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

В первом матче железнодорожники победили калининградцев со счетом 2:0.

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