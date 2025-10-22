Футбол
23 октября, 20:25

«Краснодар» разгромил «Сочи»: онлайн-трансляция матча Кубка

Игра Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Новое Ранее
23 октября, 20:25

«Краснодар» разгромил «Сочи» в матче пути РПЛ Кубка.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
23 октября, 18:30. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
3:0
Сочи

23 октября, 20:22

Матч окончен

90+5. Ну и все, «Краснодар» обыгрывает «Сочи» и занимает единоличное первое место в своей группе в Кубке России. «Сочи» же остается на последнем месте и покидает розыгрыш.

23 октября, 20:21

«Краснодар» забивает третий гол

90+4. ГОООООЛ! Сперцян отдал на Гонсалеса, тот из штрафной передал под удар Батчи, который в касание закатил в пустой угол ворот.

23 октября, 20:20

90+2. Мяч на половине поля «Сочи» сейчас держится. «Краснодар» доигрывает эту встречу уже.

23 октября, 20:18

90-я минута. Добавленное время уже идет — 4 минуты приплюсовал арбитр.

23 октября, 20:17

89-я минута. Кордоба в штрафной в борьбе за мяч заехал по ноге защитнику. Грубовато вышло.

23 октября, 20:15

87-я минута. Ну вот теперь интрига по исходу матча окончательно уплыла. Пусть эта игра изначально никакого турнирного значения и не имела.

23 октября, 20:14

«Краснодар» забивает второй гол

86-я минута. ГООООЛ! Хмарин умчал по левому флангу, успел оглядеться и увидеть параллельный рывок Кордобы. А дальше был пас на ход Джону и удар низом от колумбийца — мяч юркнул между ног у Ломаева и залетел в сетку.

23 октября, 20:12

84-я минута. Опасно у ворот «Краснодара»! Федоров пробивал в суматохе с разворота, но попал в защитника.

23 октября, 20:11

82-я минута. Зиньковский подключился к атаке по флангу, но его передача в штрафную адресата не нашла.

23 октября, 20:10

81-я минута. Кордоба упал в штрафной в борьбе с Абердином и держится за ногу. Но арбитр повода для пенальти там не увидел.

23 октября, 20:08

80-я минута. После перехвата пытались «быки» сбегать в атаку, но Козлов потерял мяч, пытаясь обыграть Коваленко.

23 октября, 20:07

79-я минута. Коваленко подработал мяч и попытался пробить из-за штрафной, но попал в подставленную Ленини ногу.

23 октября, 20:05

77-я минута. Держит мяч «Краснодар», комбинируя по всей ширине поля. Словно уже тянут время «быки».

23 октября, 20:04

76-я минута. Как-то в последние минуты успокоилась игра. Активности у «Краснодара» в атаке стало меньше. А «Сочи» все пытается что-то придумать впереди.

23 октября, 20:02

74-я минута. Снова Барт с фланга в центр смещался, но на этот раз заблокировали его удар.

23 октября, 20:01

73-я минута. Гонсалес получил пас пяткой и сразу пробил — в руки Ломаеву.

23 октября, 20:00

72-я минута. Барт с правого фланга атаки зарулил в штрафную и с левой пробил в ближний угол — отбивает в прыжке Корякин!

23 октября, 19:59

70-я минута. Сперцян пытался пробить из-за штрафной, но Коваленко подставился под мяч.

23 октября, 19:58

69-я минута. Замена у «Сочи». Зиньковский вышел вместо Корнеева.

23 октября, 19:56

68-я минута. Кордоба после подачи с фланга пробил головой с отскоком от газона — отбивает Ломаев!

23 октября, 19:54

66-я минута. Трибуны скандируют, что нужен гол. А ведь действительно — одна шальная атака «Сочи», и все может закончиться серией пенальти.

23 октября, 19:53

64-я минута. Катает «Краснодар» мяч, пытаясь найти вариант для обострения игры в штрафной.

23 октября, 19:51

62-я минута. Сперцян подставлял ногу после дальнего удара Густаво, но на месте голкипер.

23 октября, 19:50

61-я минута. «Краснодар» полностью владеет мячом сейчас, но пока без обострений у чужих ворот.

23 октября, 19:49

60-я минута. Федоров грубо сыграл против Пальцева, «боднув» его в борьбе. А тем временем у «Краснодара» Сперцян выходит вместо Кривцова.

23 октября, 19:47

58-я минута. Барт подал угловой, Корякин в прыжке дотягивается до мяча и выбивает его подальше от вратарской.

23 октября, 19:46

57-я минута. Поживее игра стала после перерыва. «Сочи» активнее пошел вперед, но и у «Краснодара» свежие ребята добавили общекомандного движения.

23 октября, 19:45

56-я минута. Федоров после подачи Магаля с фланга в ближний угол исполнял головой — Корякин дотягивается в углу!

23 октября, 19:43

54-я минута. Но пенальти не будет — Козлов чуточку в офсайд залез, как оказалось.

23 октября, 19:42

53-я минута. Козлов падает в штрафной, и арбитр ставит пенальти. Прошел заброс на Козлова, он сместился на край вратарской, но был сбит Ломаевым.

23 октября, 19:40

51-я минута. Пальцев головой подправлял мяч после подачи в штрафную, но после отскока от газона он не попал в дальний угол.

23 октября, 19:38

50-я минута. Федоров открывался под пас на ход, но выхода один на один не случилось — Корякин на выходе своевременно сыграл.

23 октября, 19:37

49-я минута. Кордоба на подступах к штрафной получил мяч и сразу пробил — Ломаев на месте.

23 октября, 19:35

47-я минута. Много замен было в перерыве. У «Сочи» Игнатов, Васильев и Камано ушли, а вместо них появились Сааведра, Федоров и Барт. А у «Краснодара» Коста, Аугусто, Батчи и Кордоба вышли вместо Тормены, Черникова, Сантоса и Перрена.

23 октября, 19:34

Второй тайм

46-я минута. Вернулись команды на поле. Продолжается матч, а мы ждем еще голов.

23 октября, 19:17

Перерыв

45+2. Все, завершен первый тайм. «Краснодар» ведет с минимальным счетом и имеет заметный перевес. Посмотрим, как пойдет игра после перерыва.

23 октября, 19:16

45+1. Агбалака! Подачу с правого фланга замыкал на дальней штанге ударом головой, но Корякин тащит из-под перекладины!

23 октября, 19:15

45-я минута. Добавленное время пошло. Две минуты арбитр компенсировал к первому тайму.

23 октября, 19:14

44-я минута. Тормена справляется с навесом с фланга, выбивая мяч из штрафной. Пока защитники «Краснодара» достаточно надежны.

23 октября, 19:13

43-я минута. Осинькин все время на ногах. Подсказывает что-то сочинцам, советует. Но пока «Краснодар» как будто бы держит игру под контролем.

23 октября, 19:11

42-я минута. Пальцев оказался на газоне — Игнатов его подтолкнул. Нарушений немного в матче, а грубых фолов тем более.

23 октября, 19:09

40-я минута. Кривцов открылся под заброс из глубины на позиции центрфорварда, но ударить ему не дали — был офсайд.

23 октября, 19:08

38-я минута. Козлов крутил с линии штрафной с левой — выше ворот.

23 октября, 19:07

36-я минута. Обошлись без штрафного. А «Краснодар» следом в атаке вывел Густаво на удар с острого угла, но защитник подставил ногу.

23 октября, 19:05

35-я минута. Заика врезался в Черникова и теперь лежит на газоне. Будет ли штрафной? Арбитр о чем-то переговаривается с игроками.

23 октября, 19:04

34-я минута. Игнатов получил пас вразрез, но уйти от Тормены у него не получилось.

23 октября, 19:02

32-я минута. Сочинцы убегали 2 в 1, но Камано неудачно покатил на ход Пальцеву — слишком медленно получилось.

23 октября, 19:01

31-я минута. Перрен из-за штрафной приложился — Ломаев отбил перед собой и забрал мяч.

23 октября, 19:00

30-я минута. «Сочи» пока не может что-то в атаке придумать, но периодически гости пытаются убежать в контрвыпад.

23 октября, 18:58

28-я минута. «Быки» больше владеют мячом сейчас, но пока острых моментов после гола мы не видим.

23 октября, 18:57

27-я минута. Васильев с левого края атаки забегал в штрафную, но мяч после рикошета от защитника прилетел в руки голкиперу.

23 октября, 18:55

25-я минута. «Краснодар» чуть перевел игру на половину поля соперника, постепенно наращивая давление на ворота гостей.

23 октября, 18:53

23-я минута. Корнеев зацепил Гонсалеса в борьбе, но тоже здесь без карточки обошлось.

23 октября, 18:52

22-я минута. Сразу же мог забивать уже сам Кривцов! Слева на него отдавал Перрен, но удар Никиты пришелся в штангу.

23 октября, 18:50

«Краснодар» выходит вперед

21-я минута. ГОООЛ! Перрен покатил в штрафную, Кривцов забежал под этот пас и в касание отдал вдоль ворот, откуда Козлов переправил мяч в сетку.

23 октября, 18:49

19-я минута. Сбегал в атаку «Краснодар», но до удара дело не дошло — Козлову не дали пробить.

23 октября, 18:47

17-я минута. Густаво на правом фланге открывался, но защитник грамотно поставил ему корпус и оттер от мяча.

23 октября, 18:46

16-я минута. Отодвинули гости игру подальше от своих ворот. В основном мяч сейчас на половине поля «Краснодара» держится.

23 октября, 18:45

15-я минута. Игнатов вышел один на один, но стал обыгрывать защитника и в итоге упустил мяч на втором сопернике. Правда, там офсайд был еще.

23 октября, 18:43

13-я минута. Густаво Фуртадо на скорости ворвался в штрафную и упал в борьбе, но арбитр сигнализирует ему, что надо подниматься.

23 октября, 18:42

12-я минута. Черников забрасывал мяч в штрафную гостей, но защита выбивает.

23 октября, 18:41

11-я минута. И тут же уходит Макарчук с поля! Неожиданно ранняя замена. Агбалака вместо него.

23 октября, 18:39

10-я минута. Макарчук сфолил в борьбе на фланге. Грубовато получилось, но пока без карточек обходится арбитр.

23 октября, 18:37

8-я минута. Продолжают комбинировать «быки», без моментов сейчас. В центр поля сместилась игра.

23 октября, 18:36

7-я минута. Камано пробил из-за штрафной, отправив мяч по дуге — чуть выше ворот.

23 октября, 18:34

5-я минута. «Краснодар» пока больше владеет мячом, сочинцы пытаются прессинговать, но получается не очень.

23 октября, 18:33

3-я минута. Гонсалес забежал на краю штрафной, получил пас и прострелил вдоль ворот, а Черников пробил в подкате — Ломаев на месте!

23 октября, 18:31

2-я минута. Хмарин вошел в штрафную и низом пробил, но мяч ушел в сторону от дальней штанги.

23 октября, 18:30

Первый тайм

1-я минута. Матч начался! «Краснодар» в темно-зеленых цветах, «Сочи» — в бело-черных.

23 октября, 17:56

Состав «Сочи»

«Сочи»: Ломаев, Макарчук, Заика, Литвинов, Аберден, Васильев, Корнеев, Игнатов, Магаль, Коваленко, Комано.

23 октября, 17:55

Состав «Краснодара»

«Краснодар»: Корякин, Джованни, Пальцев, Тормена, Хмарин, Черников, Ленини, Козлов, Кривцов, Перрен, Фуртадо.

22 октября, 21:45

«Краснодар» — «Сочи»: потери

У «Краснодара» травмированы Виктор Тормена, Кобнан и Жубал.

В «Сочи» по-прежнему не могут рассчитывать на выбывшего из-за разрыва крестообразной связки Павла Мелешина.

22 октября, 21:40

«Краснодар» — «Сочи»: личные встречи

В первом матче группового турнира на стадионе «Фишт» была зафиксирована победа гостей со счетом 4:2.

Всего команды встречались 16 раз, и в 10 случаях побеждал «Краснодар». «Сочи» выигрывал 4 раза, 2 матча завершились вничью.

22 октября, 21:35

«Краснодар» — «Сочи»: турнирное положение

«Краснодар» (11 очков) уже гарантировал себе первое место в группе, «Сочи» (3) независимо от исхода матча останется на последней строчке.

22 октября, 21:30

Где смотреть трансляцию матча «Краснодар» — «Сочи»

В прямом эфире игру «Краснодар» — «Сочи» покажет телеканал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

22 октября, 21:25

Дата, место и время начала матча «Краснодар» — «Сочи»

Матч состоится в четверг, 23 октября, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало — в 18:30 по московскому времени.

22 октября, 21:20

Всем привет!

В 6-м туре группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России в группе B «Краснодар» примет «Сочи». «СЭ» будет подробно следить за матчем. Присоединяйтесь!

