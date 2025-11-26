«Краснодар» разгромил «Оренбург» и стал первым полуфиналистом пути РПЛ Кубка России
«Краснодар» дома победил «Оренбург» в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России — 4:0.
Крупную победу хозяевам принесли голы Никиты Кривцова (4-я минута), Джона Кордобы (57-я), Жоау Батчи (71-я) и Жубала (85-я).
«Краснодар» разгромил соперника по сумме двух встреч (первая игра — 3:1) и стал первым полуфиналистом пути РПЛ Кубка России. В следующей стадии «быки» сыграют с победителем пары ЦСКА — «Динамо» Махачкала.
«Оренбург» опустился в путь регионов турнира. Там команда Ильдара Ахметзянова во втором этапе 1/4 финала сыграет с победителем пары «КАМАЗ» — «Крылья Советов».
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