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26 ноября 2025, 19:54

«Краснодар» разгромил «Оренбург» и стал первым полуфиналистом пути РПЛ Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Краснодар» на своем поле победил «Оренбург» в Кубке России — 4:0.
Фото ФК «Краснодар»

«Краснодар» дома победил «Оренбург» в ответном матче четвертьфинала пути РПЛ FONBET Кубка России — 4:0.

Крупную победу хозяевам принесли голы Никиты Кривцова (4-я минута), Джона Кордобы (57-я), Жоау Батчи (71-я) и Жубала (85-я).

«Краснодар» разгромил соперника по сумме двух встреч (первая игра — 3:1) и стал первым полуфиналистом пути РПЛ Кубка России. В следующей стадии «быки» сыграют с победителем пары ЦСКА — «Динамо» Махачкала.

«Оренбург» опустился в путь регионов турнира. Там команда Ильдара Ахметзянова во втором этапе 1/4 финала сыграет с победителем пары «КАМАЗ» — «Крылья Советов».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф.
26 ноября 2025, 18:00. Краснодар (Краснодар)
Краснодар
4:0
Оренбург
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Кубок России
ФК Краснодар
ФК Оренбург
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