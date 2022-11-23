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Сегодня, 19:08

«Краснодар» — «Локомотив»: Агкацев выйдет в стартовом составе, Сафонов не попал в заявку

Иван Торопцев
Корреспондент
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Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Краснодар» и «Локомотив» объявили составы на матч 5-го тура групповой стадии пути РПЛ Кубка России.

В воротах «быков» сыграет Станислав Агкацев. Основной голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов не попал в заявку. Футболист получил повреждение плечевого пояса в игре 17-го тура РПЛ против «Оренбурга» (1:5), из-за чего пропустил игры сборной России против Таджикистана и Узбекистана.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Сорокин, Литвинов, Волков, Сперцян, Ленини, Баньяц, Ахметов, Ионов, Кордоба.

Запасные: Гришин, Бородин, Рамирес, Пивоваров, Попов, Богданец, Кокшаров, Падерин, Мацукатов, Сухорученко, Карпов.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Кузьмичев, Магкеев, Тикнизян, Баринов, Карпукас, Куликов, Керк, Марадишвили, Камано.

Запасные: Савин, Матюнин, Мампасси, Погостнов, Митай, Щетинин, Батраков, Раконьяц, Раков, Никишин.

Матч «Краснодар» — «Локомотив» состоится сегодня, 23 ноября и начнется в 20.00 по московскому времени. Краснодарцы занимают третье место в группе A с 7 очками, «Локомотив» идет на второй строчке с 8 очками. Лидером является «Нижний Новгород» (10 очков), на четвертом месте — «Химки» (2 очка).

Кубок России. Группа A
23 нояб, 20:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Локомотив

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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2.30

ТБ 2.5

25%

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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