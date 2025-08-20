2DROTS в меньшинстве проиграли «Космосу» и вылетели из Кубка России

Медийная команда 2DROTS проиграла «Космосу» во втором раунде пути регионов FONBET Кубка России — 0:1.

На 39-й минуте матча полузащитник 2DROTS Борис Фартуна получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Гол на 61-й минуте забил полузащитник подмосковного клуба Данила Матвевнин, который реализовал пенальти.

«Космос» вышел в третий раунд пути регионов Кубка России и сыграет против победителя матча «Велес» — «Знамя». 2DROTS завершили выступление в турнире.