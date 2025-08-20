«Ленинградец» уступил команде «Луки-Энергия» в Кубке России
«Ленинградец» потерпел поражение от команды «Луки-Энергия» во втором раунде пути регионов FONBET Кубка России — 0:2.
Голы в матче забили Никита Поляков (с пенальти) и Александр Коренблюм.
«Ленинградец» с 26-й минуты играл в меньшинстве после удаления с поля Владислава Микушина.
В следующем раунде пути регионов Кубка России «Луки-Энергия» сыграет против «Череповца», который в параллельном матче победил «Звезду» (2:1).
Также в третий раунд вышли «Химик», обыгравший «Амкар-Пермь» (1:1, пенальти 5:3), и «Машук-КМВ», победивший «Спартак» из Нальчика (0:0, пенальти 4:2).
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