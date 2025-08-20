«Ленинградец» уступил команде «Луки-Энергия» в Кубке России

«Ленинградец» потерпел поражение от команды «Луки-Энергия» во втором раунде пути регионов FONBET Кубка России — 0:2.

Голы в матче забили Никита Поляков (с пенальти) и Александр Коренблюм.

«Ленинградец» с 26-й минуты играл в меньшинстве после удаления с поля Владислава Микушина.

В следующем раунде пути регионов Кубка России «Луки-Энергия» сыграет против «Череповца», который в параллельном матче победил «Звезду» (2:1).

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

20 августа 2025, 17:00. Экспресс (Великие Луки)

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

20 августа 2025, 17:00. Металлург (Череповец)

Также в третий раунд вышли «Химик», обыгравший «Амкар-Пермь» (1:1, пенальти 5:3), и «Машук-КМВ», победивший «Спартак» из Нальчика (0:0, пенальти 4:2).

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

20 августа 2025, 17:00. Химик (Дзержинск)