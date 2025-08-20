«Легион» выбил «Аланию» из Кубка России

«Легион» в серии пенальти победил «Аланию» в матче второго раунда пути регионов FONBET Кубка России — 2:2, пенальти 4:3.

В основное время у махачкалинцев дубль оформил Абдурахман Курбаналиев, за команду из Владикавказа забили Аламат Дзестелов и Дато Черткоев.

В следующем раунде «Легион» сыграет против «Астрахани», которая в параллельном матче обыграла «Победу» со счетом 1:0.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

20 августа 2025, 16:00. Динамо (Махачкала)

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

20 августа 2025, 16:00. им. А.И. Колосова (Астрахань)

Также участие в турнире продолжат «Зенит» из Пензы, нанесший поражение «Строгино» (1:0), и «Волна», победившая «Торпедо» из Миасса (0:0, пенальти 5:3). Следующим соперником пензенской команды станет победитель матча «Волгарь» — «Чертаново», а «Волна» встретится с победителем пары «Тюмень» — «Ильпар».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

20 августа 2025, 16:00. Первомайский (Пенза)