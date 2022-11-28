Орлов: «А какая у Федуна судейская категория?»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» рассказал, что «Спартак» поборется с «Зенитом» за золото чемпионата России.

— Однако «Зенит» не взял реванш за 0:3.

— Нет, конечно. Не взял. Но у «Зенита» сегодня не все были в оптимальном состоянии. В частности, Родригао играл после травмы, ошибался. Это была, конечно, не лучшая игра питерцев. И тут одновременно надо отдать должное «Спартаку». Команда Абаскаля изменилась, стала мощнее.

— Сегодня «Спартак» показал, что во второй части сезона готов к битве с «Зенитом» за золото?

— Конечно. Интрига в чемпионате нешуточная. «Спартак» будет навязывать борьбу. Да, у «Зенита» есть определенный задел, но ничего еще не решено. Предстоит серьезная схватка.

— Пока мы с вами обсуждаем матч, бывший владелец «Спартака» Леонид Федун так прокомментировал «СЭ» потасовку: «Москалев не удалил Барриоса. И понеслось. По очкам мы в ММА победили»

— Извините, а какая у Леонида Арнольдовича судейская категория? ФИФА, республиканская, региональная? КДК разберется, кто начал эту драку. Там собраны профессионалы. При чем тут ММА? Может, ему тогда лучше вложиться в ММА? Я повторю свою мысль. Промес с Барриосом весь матч задирались. Но судья их не остановил. Не упредил. Москалеву не хватило авторитета... К сожалению, он слабый арбитр. Без харизмы. И что самое печальное, у нас почти все такие. Выделяются только Карасев и Безбородов.

— Карасев приболел. Нужно ли нарушить принцип и назначать на матчи «Зенита» Безбородова?

— Нет, нет! Не надо. Иначе тогда Леонид Арнольдович с ума сойдет.

В результате драки красные карточки получили по 3 игрока из каждой команды. У хозяев были удалены Родригао, Малком и Вильмар Барриос, а у гостей — Александр Селихов, Александр Соболев и Шамар Николсон.

«Спартак» занял первое место в группе B с 13 очками и вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России. «Зенит» с 11 очками стал третьим и попал в нижнюю сетку плей-офф Кубка страны.