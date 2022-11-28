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Сегодня, 10:33

Салихова — о драке: «Зенит» еще легко отделался. Кейта Бальде не хватало в схватке»

Зарема Салихова прокомментировала драку в матче «Зенит» — «Спартак»
Виктория Кравченко
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Зарема Салихова.
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала инцидент, произошедший в конце матча Пути РПЛ Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (0:0, 4:2 — по пенальти).

— «Зенит» еще легко отделался. Кейта Бальде не хватало в схватке.

— Алексей Миллер искренне рад победе в серии пенальти, которая ничего не решала...

— Фиг с ними. С третьим местом их.

— Многие телеграмм-каналы вспомнили, как вы обрушились на ситуацию с Федотовым в дерби, а сейчас радостно воспринимаете инцидент в матче «Спартака» против «Зенита». Есть, что им ответить?

— Пофиг на всех. «Спартак» на первом месте в группе, — цитирует Салихову «РБ Спорт».

Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/categories/sportnews/
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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