Кавазашвили: «Цыганок показал, что у нас есть смена устаревшим судьям»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили после кубкового матча между «Спартаком» и «Пари НН» высоко оценил уровень главного арбитра встречи Сергея Цыганка.

«Во вчерашней игре мне очень понравилось, что главный судья Сергей Цыганок в таком сложнейшем матче так грамотно отсудил, не допустив ошибок. Я был удивлен, что у нас, оказывается, есть такие арбитры. Это уже говорит о многом! Значит, у нас есть замена нашим устаревшим судьям, которые хулиганят на футбольном поле и иногда выполняют задания вышестоящих людей», — приводит «РБ Спорт» слова Кавазашвили.

Игра прошла 8 августа в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась победой красно-белых (5:4).