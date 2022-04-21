«Николсон не быстро принимает решения на поле». Панов о форварде «Спартака»

Бывший нападающий «Зенита», болельщик «Спартака» Александр Панов после дерби с ЦСКА сказал, что реализация моментов у красно-белых вызывает у него серьезные опасения.

— Николсон заработал пенальти, но почему сам бил настолько неудачно?

— К нему есть вопросы. Как-то он не сконцентрирован в решающие моменты. Не так быстро принимает решения, затягивает с исполнением. Лишние движения какие-то. Но не забывайте, что он из Ямайки. Какая-то школа у него, конечно, есть, но ее надо как-то еще переложить на российские реалии. Перестроиться. У нас все же много борьбы, стыков, защитники тебя быстро накрывают. А сегодня мне казалось, что Шамар до конца не знал — бить или отдавать. Хотя уровень у него, бесспорно, виден. Плюс парень еще будет прогрессировать здесь, если вдруг летом никуда не уедет по определенным причинам.

— Как вам Соболев?

— Он неплохо дополняет Николсона, но и у Александра есть проблемы с техникой. В конце матча его вывели на хорошую ударную позицию, а он начал зачем-то жонглировать мячом, упустил свой шанс...

Полностью интервью с Пановым можно прочитать здесь.