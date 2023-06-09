Кечинов: «Было бы интересно, если бы счет в суперфинале был 3:3, а затем серия пенальти»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от суперфинала FONBET Кубка России, в котором сыграют ЦСКА и «Краснодар».

«Перед такими матчами нет фаворитов, — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Кечинова. — По игре обе команды находятся в неплохой форме. Второй круг армейцы провели классно по результату, по игре, и забитым мячам. Южане тоже забивали, и с новым тренером они стали симпатичной командой. Только результат не тот, который ожидали краснодарские болельщики. Но «быки» все равно играли в интересный футбол. Жду комбинационный, зрелищный футбол, в котором будет забито много мячей. Не могу сказать, что футболисты побегут с шашкой наголо, но обе эти команды любят атаковать. И вообще, в нашем футболе сейчас такая тенденция, что много команд старается именно играть в футбол, а не ставить автобусы. Надеюсь, что игра будет живая, открытая. Больше было бы интересно, если бы счет был 3:3, а после этого серия пенальти. Для болельщиков это было бы самое оно».

Суперфинал Кубка России состоится 11 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало — в 17.00 по московскому времени.